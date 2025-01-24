В Бишкеке мужчину избили и отобрали более 250 тысяч сомов. Грабитель задержан

В Бишкеке сотрудники УУР задержали 35-летнего мужчину, который применив силу, отобрал у прохожего крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Разбойное нападение произошло 28 ноября 2024 года примерно в 22.00 на пересечении улицы Ала-Арчинской и проспекта Жибек Жолу. Неизвестный мужчина избил М.У. и отобрал у него более 250 тысяч сомов, после скрылся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

Милиция установила личность подозреваемого и задержала его. Им оказался ранее судимый 35-летний М.А., которого водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.