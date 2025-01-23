Члена ОПГ по прозвищу Огуз задержали за призывы к массовым беспорядкам

По подозрению в призывах к массовым беспорядкам задержан член ОПГ по прозвищу Огуз, сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.

Спецслужбы задержали 36-летнего Б.Э.Б., состоящего на учете МВД как активный член ОПГ Камчи Кольбаева. Ранее он был осужден за похищение человека и незаконное изготовление наркотиков.

«Установлено, что задержанный Б.Э.Б. в социальных сетях под фейковыми аккаунтами систематически опубликовывал посты с призывами к массовым беспорядкам, вынашивая намерения отомстить за ликвидацию К.Асанбека», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено дело по статье «Массовые беспорядки» УК КР. Задержанный Б.Э.Б. водворен в СИЗО. Следствие продолжается.