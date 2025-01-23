На перевале Тоо-Ашуу под лавину попали шесть автомашин и микроавтобус

На перевале Тоо-Ашуу накануне вечером под лавину попали шесть автомашин и микроавтобус. Об этом сообщил глава МЧС Бообек Ажикеев.

Спасатели извлекли из авто, полностью оказавшегося под снежной массой, четырех человек. Одна из пассажирок была без сознания, ее оперативно доставили в больницу.

Как отметили в ведомстве, на 132-м километре автодороги Бишкек — Ош полностью расчистили участок.

«Восстановлено двухстороннее движение. Ограничения на посту «Сосновка» для грузового транспорта пока не сняты», — говорится в сообщении.