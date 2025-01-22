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Происшествия

В Бишкеке Lexus сбил патрульного и протащил на капоте. Водителя ищут

В Бишкеке водитель Lexus сбил сотрудника УПСМ, протащил его на капоте авто, сбросил на дорогу и скрылся с места происшествия. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.


Инцидент произошел сегодня, 22 января, примерно в 16.30 на улице Московской. Автомобиль Lexus двигался в западном направлении по встречной полосе движения. Его остановил инспектор УПСМ, но водитель совершил наезд на правоохранителя, протащил его несколько метров, сбросил с капота и уехал.

Патрульный доставлен в больницу. В Бишкеке объявлен план «Перехват». Ведутся поиски водителя, совершившего наезд на правоохранителя.

В пресс-службе УВД Ленинского района рассказали 24.kg, что возбуждено дело по статье «Хулиганство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317635/
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