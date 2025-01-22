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Происшествия

В Оше выявили 12-этажный дом, построенный на незаконно приватизированной земле

В Оше выявлен 12-этажный дом, построенный на незаконно выделенной в частную собственность земле, сообщает Генеральная прокуратура КР. 

«Прокуратура южной столицы провела проверку по обращению жителей жилого комплекса «Сити-парк», по результатам которой установлено, что в 2003 году постановлением мэра Оша гражданину А.И. выделено 2 тысячи 733 квадратных метра земельного участка. Из них 913 квадратных метров переданы в частную собственность, а 1 тысяча 820 квадратных метров — в пользование на 15 лет. В 2014-м сотрудники соответствующих госорганов, злоупотребляя служебными обязанностями, незаконно увеличили площадь земельного участка до 3 тысяч 30 квадратных метров и полностью передали его в частную собственность», — говорится в сообщении.

Кроме того, работники Ошского регионального управления градостроительства и архитектуры и Государственного проектного института незаконно выдали разрешение на возведение 12-этажного жилого дома с нарушением границ красной линии. Несмотря на неполное завершение строительства, несоответствие проекту и несоблюдение противопожарных правил, составлен незаконный акт о вводе объекта в эксплуатацию.

По фактам возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР и передано в следственную службу УВД Ошской области. В настоящее время проводятся следственные действия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317623/
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