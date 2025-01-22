Исламские и православные религиозные служители поговорили с осужденными о жизни

В исправительных учреждениях, расположенных в Чуйской области, прошли встречи исламских и православных священнослужителей с осужденными. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе СИН.

Профилактические мероприятия прошли накануне, 21 января, главная цель которых — предупреждение радикализации осужденных и содействие их реабилитации.

В мероприятии приняли участие представитель Духовного управления мусульман КР Нурулло ажы Рахматуллаев, епископ Севватий-Сергей Загребельный из Бишкекской и Кыргызской епархии и представитель Православной церкви Алексей Зайцев.

«Мероприятие организовано в рамках реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере Кыргызской Республики и направлено на предотвращение распространения радикальных идеологий среди осужденных. Также акцент сделан на содействие их раскаянию за совершенные преступления, поощрение уважения к законам и поддержание ценностей законопослушного поведения», — говорится в сообщении.

Священнослужители обратились к осужденным с наставлениями, направленными на осознание важности соблюдения законов, общественных норм и преодоления экстремистских взглядов. Пропаганда мирных, гуманистических ценностей, развитие духовности и взаимоуважения признаны необходимыми аспектами на пути к реабилитации и возвращению осужденных в общество.

В пресс-службе СИН отметили важность подобных мероприятий в поддержании мирной и дружественной атмосферы в учреждениях, создавая пространство для конструктивных бесед и ответов на волнующие вопросы осужденных, что способствует их духовному и нравственному восстановлению.

Служба исполнения наказаний регулярно устраивает такие встречи для содействия реабилитации осужденных и формирования ценностей законопослушного поведения.