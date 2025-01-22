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Происшествия

Спецоперация. В Казахстане задержали 118 человек, финансировавших ОПГ

Сразу в десяти регионах Казахстана силовики провели спецоперацию и задержали 118 человек. Об этом сообщает МВД страны.

МВД Казахстана
Фото МВД Казахстана. Задержано 118 человек, финансировавших ОПГ

Уточняется, что министерство и Комитет национальной безопасности при координации органов прокуратуры завершили масштабную и длительную спецоперацию, направленную на пресечение противоправной деятельности преступных групп, наладивших канал поставки наркотиков в исправительные учреждения, а также занимающихся вымогательством и финансированием криминалитета.

«В ходе оперативной разработки задокументирована сеть группировок, действовавших по налаженной схеме, в число которых входили лица, неоднократно судимые. Всего задержано 118 лиц криминальной направленности, в том числе 13 представителей уголовно-преступной среды. Проведено свыше 100 обысковых мероприятий. Изъяты три автомата Калашникова, два травматических пистолета, большое количество боеприпасов различного калибра, свыше 11 килограммов наркотиков, мобильные устройства и «черная» документация. Необходимо отметить, что среди задержанных лиц находились представители криминалитета дальнего и ближнего зарубежья. Оперативные мероприятия продолжаются», — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317600/
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