Спецоперация. В Казахстане задержали 118 человек, финансировавших ОПГ

Сразу в десяти регионах Казахстана силовики провели спецоперацию и задержали 118 человек. Об этом сообщает МВД страны.

Фото МВД Казахстана. Задержано 118 человек, финансировавших ОПГ

Уточняется, что министерство и Комитет национальной безопасности при координации органов прокуратуры завершили масштабную и длительную спецоперацию, направленную на пресечение противоправной деятельности преступных групп, наладивших канал поставки наркотиков в исправительные учреждения, а также занимающихся вымогательством и финансированием криминалитета.

«В ходе оперативной разработки задокументирована сеть группировок, действовавших по налаженной схеме, в число которых входили лица, неоднократно судимые. Всего задержано 118 лиц криминальной направленности, в том числе 13 представителей уголовно-преступной среды. Проведено свыше 100 обысковых мероприятий. Изъяты три автомата Калашникова, два травматических пистолета, большое количество боеприпасов различного калибра, свыше 11 килограммов наркотиков, мобильные устройства и «черная» документация. Необходимо отметить, что среди задержанных лиц находились представители криминалитета дальнего и ближнего зарубежья. Оперативные мероприятия продолжаются», — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.