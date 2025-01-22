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Происшествия

В Таласской области сильный ветер снес крышу местной школы

В селе Жоон-Добо Чолпонбайского айыльного округа сильный ветер снес крышу местной школы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР. 

Инцидент произошел сегодня, 22 января. На горячую линию «112» поступило сообщение о том, что в одном из блоков местной школы ветром снесло крышу. Скорость порывов составила 20-30 метров в секунду.

На месте находятся представители Айтматовской районной комиссии Гражданской защиты, проводят соответствующие мероприятия, определяют сумму материального ущерба. Пострадавших нет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317587/
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