В Таласской области сильный ветер снес крышу местной школы

В селе Жоон-Добо Чолпонбайского айыльного округа сильный ветер снес крышу местной школы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

Инцидент произошел сегодня, 22 января. На горячую линию «112» поступило сообщение о том, что в одном из блоков местной школы ветром снесло крышу. Скорость порывов составила 20-30 метров в секунду.

На месте находятся представители Айтматовской районной комиссии Гражданской защиты, проводят соответствующие мероприятия, определяют сумму материального ущерба. Пострадавших нет.