В Бишкеке добровольно вернули незаконно приватизированный детский сад

В счет государства на добровольной основе возвращено здание бывшего детского сада. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.

Спецслужбами выявлен факт незаконного вывода бывшей государственной собственности — двухэтажного здания государственного детского сада площадью 314 квадратных метров с земельным участком 5,6 сотки. Установлено, что в 1995 году в нарушение действующих на тот момент норм и положений, бывшее должностное лицо администрации Первомайского района Бишкека незаконно приватизировал имущество социального назначения, которое ранее являлось кухней и прачечной существующего в настоящее время государственного детского сада.

Владелец объекта, осознавая противоправность владения этим имуществом, изъявил добровольное желание передать в пользу государства двухэтажное здание с прилегающим участком, которое использовалось им в качестве кафе. Здание передано столичной мэрии для дальнейшего использования по целевому назначению.