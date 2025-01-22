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Происшествия

В бишкекской гимназии искали взрывное устройство

В бишкекской школе-гимназии № 29 правоохранители искали взрывное устройство, сообщили 24.kg в пресс-службе управления внутренних дел Первомайского района.

Установлено, что сообщение о минировании учебного заведения, расположенного на пересечении улиц Горького и Фатьянова, поступило на электронную почту школы сегодня, 22 января, примерно в 4.00 — администрация вызвала милицию.

В пресс-службе УВД Первомайского района рассказали, что территория школы-гимназии оцеплена. Осмотр здания ничего не выявил.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317548/
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