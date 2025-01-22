Вскрывал платежные терминалы по Кыргызстану и готовил налет на валютчиков

Оперативники предотвратили налет на пункты обмена валюты в Баткенской области, задержав подозреваемого в кражах из платежных терминалов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

В ОВД города Токмака обратилась женщина, которая заявила о краже 1 миллиона 200 тысяч сомов из платежного терминала, установленного в одном из магазинов. С аналогичными заявлениями по всей Чуйской области обратились еще семь граждан. Возбуждены дела по статье «Кража» УК КР.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи 26-летний Ч.Д., который был объявлен в розыск таласской милицией. Правоохранители установили его причастность к более чем 20 фактам краж денег из платежных терминалов. Его водворили в ИВС.

Установлено, что он поехал на юг страны, где создал свою группировку, которая специализировалась на краже денег из терминалов. Кроме того, они планировали разбойное нападение на пункты обмена валюты. Возбуждено еще одно дело по статье «Приготовление к разбойному нападению» УК КР. Следствие продолжается.