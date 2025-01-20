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Происшествия

В Китае казнили водителя, умышленно въехавшего в толпу людей: 35 погибших

В Китае казнили водителя, умышленно въехавшего в толпу людей. Суд средней ступени города Чжухай южнокитайской провинции Гуандун привел в исполнение смертный приговор водителю Фань Вэйцю, который умышленно въехал в толпу пешеходов в ноябре прошлого года. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

из архива
Фото из архива. 11 ноября. Тогда в толпу людей, 11 ноября 2024 года в занимавшихся спортом на стадионе, въехал внедорожник. Погибли 35 человек

Казнь состоялась в присутствии сотрудников прокуратуры, которые проследили за соблюдения законов во время проведения процедуры.

Суд постановил, что мужчина «представляет угрозу общественной безопасности» и признал его поступок «крайне подлым». Также в суде отметили, что характер преступления и методы, при помощи которых оно было совершено, «чрезвычайно скверными и жестокими».

Приговор вынесли за ДТП в городе Чжухае 11 ноября. Тогда в толпу людей, занимавшихся спортом на стадионе, въехал внедорожник, за рулем которого был Фань Вэйцю. В результате аварии погибли 35 человек, еще 43 получили серьезные травмы. Водитель уехал с места происшествия. Когда полицейские нашли его, он был в автомобиле и наносил себе ранения ножом. Сообщается, что он был недоволен итогами раздела имущества при разводе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317314/
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20 января, понедельник
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