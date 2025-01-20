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Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

В Бишкеке мужчина признался в убийстве жены

В Бишкеке мужчина признался в убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

19 января в 20.28 в службу «102» поступил звонок от гражданина. Он сообщил о том, что 18 января поссорился со своей супругой и убил ее.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и факт подтвердился. Возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР.

УВД Ленинского района
Фото УВД Ленинского района. Задержанный

Милиционеры задержали гражданина С.И., 1974 года рождения. Он водворен в ИВС. Назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317310/
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