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Происшествия

Взрыв в селе Кок-Жар: одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии

Одна из пострадавших при взрыве газа в одном из многоэтажных домов в селе Кок-Жар находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным пресс-центра ведомства, при взрыве пострадали женщина 62 лет и ее дочь 38 лет. Их доставили в Больницу скорой помощи.

Уточняется, что у первой пострадавшей ожог лица, туловища, обеих верхних и нижних конечностей I, II и III степеней (60 процентов тела), тяжелый ожоговый шок. Она находится в крайне тяжелом состоянии.

У дочери ожог лица, обеих верхних конечностей I и II степеней (10 процентов тела). Она находится в стабильном состоянии.

Напомним, вчера утром взрыв прогремел на улице Сейтек в присоединенном к столице селе Кок-Жар. По данным правоохранительных органов, взрыв произошел на кухне квартиры на первом этаже. Повреждены окна, пострадавшие доставлены в больницу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317247/
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