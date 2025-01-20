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Происшествия

Стрельба в Бишкеке. Дело Мукаша Ырсалиева по обвинению в убийстве прекращено

Уголовное дело в отношении Мукаша Ырсалиева прекращено. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района Бишкека.

Уточняется, что 16 декабря прошлого года законному представителю и адвокату вручено постановление о привлечении Мукаша Ырсалиева к ответственности в качестве обвиняемого по статье 122 «Убийство» УК КР. Однако позже дело прекратили в связи с его смертью.

Напомним, 10 октября 2024-го произошла стрельба в боксерском зале в микрорайоне № 7 столицы. Мукаш Ырсалиев, у которого были разногласия с тренером Жылдызбеком Ниязалиевым, прибыл в тренировочный зал, предъявил свои претензии, а затем преднамеренно выстрелил из охотничьего ружья «Сайга», зарегистрированного на его имя, в брюшную полость тренера. После этого нападавший выстрелил в ногу находившемуся в зале гражданину С.Э., который попытался вступить с ним в борьбу, чтобы предотвратить повторный выстрел.

В ходе борьбы произошел случайный выстрел, в результате которого Мукаш Ырсалиев получил смертельное ранение в голову и скончался на месте.

По данному факту следственная служба УВД Октябрьского района возбудила уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР.  

Известно, что ранее Жылдызбек Ниязалиев обращался в ГКНБ с просьбой принять меры в отношении знакомого, который обманом завладел его участком на рынке «Дордой». Тогда чекисты задержали Мукаша Ырсалиева, известного боксерского судью и заместителя председателя президиума коллегии судей национальной сборной по боксу, и заключили его под стражу. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317214/
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