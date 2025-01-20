Стрельба в Бишкеке. Дело Мукаша Ырсалиева по обвинению в убийстве прекращено

Уголовное дело в отношении Мукаша Ырсалиева прекращено. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района Бишкека.

Уточняется, что 16 декабря прошлого года законному представителю и адвокату вручено постановление о привлечении Мукаша Ырсалиева к ответственности в качестве обвиняемого по статье 122 «Убийство» УК КР. Однако позже дело прекратили в связи с его смертью.

Напомним, 10 октября 2024-го произошла стрельба в боксерском зале в микрорайоне № 7 столицы. Мукаш Ырсалиев, у которого были разногласия с тренером Жылдызбеком Ниязалиевым, прибыл в тренировочный зал, предъявил свои претензии, а затем преднамеренно выстрелил из охотничьего ружья «Сайга», зарегистрированного на его имя, в брюшную полость тренера. После этого нападавший выстрелил в ногу находившемуся в зале гражданину С.Э., который попытался вступить с ним в борьбу, чтобы предотвратить повторный выстрел.