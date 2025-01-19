В Нигерии при взрыве бензовоза погибли более 70 человек

В Нигерии в результате взрыва бензовоза погибли более 70 человек, еще не менее 56 пострадали. Об этом в соцсети Х сообщило национальное агентство по чрезвычайным ситуациям (NEMA).

Уточняется, что взрыв произошел, когда автоцистерна попала в аварию на перекрестке. Бензовоз опрокинулся на бок.

После ДТП была предпринята попытка перелить содержимое бензовоза в другую машину, однако топливо попало на генератор, который использовался для питания процесса перекачки. В результате произошел взрыв и начался пожар.

По данным NEMA, жертвами стали местные жители и случайные прохожие. В Федеральном корпусе безопасности дорожного движения (FRSC) страны сообщили, что большая часть погибших — люди, которые после аварии и разлива бензина прибежали на место происшествия, чтобы собрать топливо. Огонь охватил не только рядом стоящие машины, но и дома.