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Происшествия

В Нигерии при взрыве бензовоза погибли более 70 человек

В Нигерии в результате взрыва бензовоза погибли более 70 человек, еще не менее 56 пострадали. Об этом в соцсети Х сообщило национальное агентство по чрезвычайным ситуациям (NEMA).

Уточняется, что взрыв произошел, когда автоцистерна попала в аварию на перекрестке. Бензовоз опрокинулся на бок.

После ДТП была предпринята попытка перелить содержимое бензовоза в другую машину, однако топливо попало на генератор, который использовался для питания процесса перекачки. В результате произошел взрыв и начался пожар.

По данным NEMA, жертвами стали местные жители и случайные прохожие. В Федеральном корпусе безопасности дорожного движения (FRSC) страны сообщили, что большая часть погибших — люди, которые после аварии и разлива бензина прибежали на место происшествия, чтобы собрать топливо. Огонь охватил не только рядом стоящие машины, но и дома.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317207/
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