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Происшествия

В одном из многоквартирных домов в Бишкеке произошел взрыв газа

В одном из многоквартирных домов в Бишкеке произошел взрыв газа. Информацию подтвердили в УВД Октябрьского района.


Взрыв прогремел сегодня утром на улице Сейтек в присоединенном к столице селе Кок-Жар.

По данным правоохранительных органов, взрыв произошел на кухне квартиры на первом этаже. Повреждены окна, пострадавшие доставлены в больницу.

Видео с места происшествия опубликовал активист Эртай Исаков. Он рассказал, что дом отапливается газом.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, назначена экспертиза.

из соцсетей
Фото из соцсетей. В одном из многоквартирных домов в Бишкеке произошел взрыв газа

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317206/
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