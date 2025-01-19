В одном из многоквартирных домов в Бишкеке произошел взрыв газа. Информацию подтвердили в УВД Октябрьского района.

Взрыв прогремел сегодня утром на улице Сейтек в присоединенном к столице селе Кок-Жар.

По данным правоохранительных органов, взрыв произошел на кухне квартиры на первом этаже. Повреждены окна, пострадавшие доставлены в больницу.

Видео с места происшествия опубликовал активист Эртай Исаков. Он рассказал, что дом отапливается газом.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, назначена экспертиза.