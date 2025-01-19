Сын судьи Сокулукского райсуда Абдуразака Боромбаева был задержан ГКНБ

Сын судьи Сокулукского районного суда Абдуразака Боромбаева Жамбыл Боромбаев был задержан сотрудниками ГКНБ, по предварительным данным, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Легализация (отмывание) преступных доходов в крупном размере» УК КР. Об этом сообщают СМИ.

Уточняется, что Жамбыл Боромбаев работает начальником отдела госзакупок и материально-технического обеспечения государственного предприятия «НК «Кыргыз темир жолу».

Накануне постановлением Первомайского райсуда Бишкека ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, Абдуразак Боромбаев много лет проработал судьей Первомайского райсуда Бишкека и только два года назад переведен в Сокулук. Он вел многие громкие процессы, например по мере пресечения в 2012 году находившемуся в оппозиции Камчыбеку Ташиеву, по санкции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, дело экс-депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева, а также экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова.