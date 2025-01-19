09:22
USD 87.45
EUR 90.05
RUB 0.85
Происшествия

Сын судьи Сокулукского райсуда Абдуразака Боромбаева был задержан ГКНБ

Сын судьи Сокулукского районного суда Абдуразака Боромбаева Жамбыл Боромбаев был задержан сотрудниками ГКНБ, по предварительным данным, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Легализация (отмывание) преступных доходов в крупном размере» УК КР. Об этом сообщают СМИ.

Уточняется, что Жамбыл Боромбаев работает начальником отдела госзакупок и материально-технического обеспечения государственного предприятия «НК «Кыргыз темир жолу».

Накануне постановлением Первомайского райсуда Бишкека ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, Абдуразак Боромбаев много лет проработал судьей Первомайского райсуда Бишкека и только два года назад переведен в Сокулук. Он вел многие громкие процессы, например по мере пресечения в 2012 году находившемуся в оппозиции Камчыбеку Ташиеву, по санкции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, дело экс-депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева, а также экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317197/
просмотров: 98
Версия для печати
Материалы по теме
Сын Камчыбека Ташиева заключил контракт со словацким футбольным клубом
Контроль за банковскими счетами мигрантов усилят ЦБ России и Росфинмониторинг
Кыргызстан занял 45-е место в рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег
Главой Каракольского горкенеша стал сын бывшего министра сельского хозяйства
Обещал решить проблемы и взял $240 тысяч, уверяя, что общается с сыном Ташиева
Нет результата. МЧС прекратило активные поиски отца и сына в Джумгальском районе
Легализация преступных доходов. Медиков госпиталя отпустили под домашний арест
Жители села Мады получили ключи от новых домов. Их построил Тай-Мурас Ташиев
Сын журналиста Болота Темирова живет у бабушки — адвокат
Фейковую новость о Тай-Мурасе Ташиеве опровергли: он совершал малый хадж
Популярные новости
Племянник Камчи Кольбаева на&nbsp;тонированном BMW протаранил патрульную машину УПСМ Племянник Камчи Кольбаева на тонированном BMW протаранил патрульную машину УПСМ
Член ОПГ вымогал у&nbsp;предпринимателя активы его компании. Задержаны двое Член ОПГ вымогал у предпринимателя активы его компании. Задержаны двое
В&nbsp;Кара-Балте мужчина ударил ножом любовника своей жены В Кара-Балте мужчина ударил ножом любовника своей жены
В&nbsp;одной из&nbsp;гостиниц Бишкека девушка совершила суицид В одной из гостиниц Бишкека девушка совершила суицид
Бизнес
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
19 января, воскресенье
09:15
Сын судьи Сокулукского райсуда Абдуразака Боромбаева был задержан ГКНБ Сын судьи Сокулукского райсуда Абдуразака Боромбаева бы...
09:00
Неделя-24. Первый банк под санкциями США и строительство нового Ошского рынка
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 января, суббота
21:34
Всемирный фонд памятников включил Луну в список объектов культурного наследия
21:17
Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты — мемкоина TRUMP
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 января: снег
20:07
В Оше задержана иностранка, публиковавшая в Сети экстремистскую пропаганду
19:40
Смешанные единоборства. Кыргызстанец выиграл бой на турнире ONE Friday Fights 94