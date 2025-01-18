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Происшествия

В Таласе при получении взятки задержан глава отдела ГНС

Спецслужбы задержали начальника отдела налогового контроля и взыскания задолженности УГНС города Таласа, сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР. 

Задержание чиновника УГНС по городу Таласу провели 15 января за вымогательство 100 тысяч сомов для снижения налоговой задолженности субъекта предпринимательства. При нем обнаружены помеченные деньги. Т.Ж.Б. водворили в ИВС ОВД города Таласа. Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

ГКНБ призывает граждан в случае выявление коррупции и вымогательства денег со стороны госслужащих и правоохранителей обращаться по телефону доверия: 0342252043, 0342252858.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317186/
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