Охрана сопротивлялась, а Кольбаев начал стрелять. Ташиев о ликвидации лидера ОПГ

Глава ГКНБ заявил, что некоторые журналисты исказили его слова и преподнесли информацию так, будто он лично давал приказ о ликвидации лидера ОПГ Камчи Кольбаева.

Напомним, что накануне, 17 января, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявлял, что ему пришлось принять решение о ликвидации Камчи Кольбаева во благо государства.

На самом деле, все было не так. Камчыбек Ташиев рассказал, что в тот день группа «Альфа» должна была привезти Кольбаева в ГКНБ по делу об убийстве Чынгыза Жумагулова, известного в криминальном мире как Доо Чынгыз.

Камчыбек Ташиев отметил, что охрана кримавторитета оказала сопротивление сотрудникам ГКНБ, а сам Кольбаев пытался скрыться через черный ход ресто-бара «Блондер Паб» и стал отстреливаться.

«Нашими сотрудниками, бойцами группы «Альфа», было применено табельное оружие, чтобы его остановить. В результате он получил ранения и умер», — прокомментировал Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что постоянно говорит своим сотрудникам при проведении спецмероприятий не пытаться задерживать тех, кто оказывает вооруженное сопротивление.

«Если подозреваемый угрожает жизни и здоровью сотрудников, которые контактируют с ним, если они приходят на задержание таких персон, они обязаны применить свое оружие для того, чтобы остановить его. Или в конце концов, не боясь, ликвидировать данного преступника. Вам хорошо известно, что все лидеры организованных преступных группировок или бандиты постоянно вооружены. Думаю, в этом случае наши сотрудники очень правильно применили свое боевое оружие и ликвидировали данного лидера ОПГ. Вот об этом я говорил и об этом шла речь», — дал разъяснения глава спецслужб.

Напомним, криминальный авторитет Камчыбек Асанбек (Камчи Кольбаев) ликвидирован 4 октября 2023 года в ходе спецоперации в ресторане «Блондер Паб» на улице Ибраимова в Бишкеке.