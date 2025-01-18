В Тегеране напали на судей Верховного суда Ирана: двое убиты, один ранен

В Тегеране произошла стрельба у здания Верховного суда Ирана. Об этом сообщает агентство IRNA.

Уточняется, что нападавший открыл огонь возле здания Верховного суда в столице страны, убив по меньшей мере двух судей.

Фото СМИ. В Тегеране нападавший открыл огонь возле здания Верховного суда, убив по меньшей мере двух судей

Журналисты со ссылкой на информированные источники отмечают, что в результате стрельбы, произошедшей на оживленной площади города, сегодня погибли двое судей, еще один был ранен.

Они отвечали за дела подозреваемых в терроризме и шпионаже, сообщили в пресс-службе судебной власти республики.

Нападавший после этого совершил суицид.