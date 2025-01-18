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Происшествия

В селе Кок-Жар пьяный водитель скрылся от инспекторов. Его нашли на поле

17 января ночью автоинспекторы спецроты ГУОБДД в селе Кок-Жар остановили автомобиль Subaru Impreza, но водитель не подчинился требованиям правоохранителей, и уехал в южном направлении по улице 7 Апреля. Глава пресс-службы ГУОБДД Байказы Айтикул уулу рассказал, что авто и водителя нашли на пустынном поле у села Ала-Тоо.

Водителя доставили в наркологию, где медики установили, что он был пьян. Мужчину оштрафовали на 5 тысяч 500 сомов за то, что он скрылся от автоинспекторов, а машину водворили на штрафстоянку. Суд должен принять решение о лишении его водительского удостоверения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317169/
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