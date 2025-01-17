Сына Адахана Мадумарова оштрафовали за подложные номера на авто

Сына экс-депутата Жогорку Кенеша Адахана Мадумарова Нурмухаммеда оштрафовали сотрудники УПСМ. Видео распространилось в соцсетях.

Сотрудники Патрульной милиции выяснили, что сын политика ездит на автомобиле с подложными номерами. Нурмухаммед Мадумаров пояснил, что номер зарегистрирован на него и все штрафы все равно будут приходить на его имя. Милиция объяснила, что это все равно считается использованием подложных номеров.

«На каждое транспортное средство выделяется только один номер, и именно он должен быть на автомобиле», — заявили в УПСМ.

После разъяснения закона на имя Нурмухаммеда Мадумарова выписан штраф, а автомобиль помещен на штрафстоянку.

Сын политика не в первый раз оказывается в поле зрения правоохранителей. В ноябре 2023 года его лишили водительских прав за вождение автомобиля в алкогольном опьянении на один год.