В Каинды четверо парней ворвались в квартиру, избили мужчину и отобрали телефон

Правоохранители задержали четверых парней по подозрению в совершении грабежа, сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

В ОВД Панфиловского района обратился 45-летний мужчина, который просил принять меры в отношении неизвестных. По его словам, в ночь на 8 января четверо парней ворвались в квартиру, избили его и отобрали мобильный телефон стоимостью 30 тысяч сомов. После злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Возбуждено дело по статье «Грабеж» УК КР.

Правоохранители установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались 20-летний М.А., 19-летние К.М. и Л.И. и 18-летний А.М. Всех водворили в ИВС. Следствие продолжается.