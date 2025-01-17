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Происшествия

В Каинды четверо парней ворвались в квартиру, избили мужчину и отобрали телефон

Правоохранители задержали четверых парней по подозрению в совершении грабежа, сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области. 

В ОВД Панфиловского района обратился 45-летний мужчина, который просил принять меры в отношении неизвестных. По его словам, в ночь на 8 января четверо парней ворвались в квартиру, избили его и отобрали мобильный телефон стоимостью 30 тысяч сомов. После злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Возбуждено дело по статье «Грабеж» УК КР.

Правоохранители установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались 20-летний М.А., 19-летние К.М. и Л.И. и 18-летний А.М. Всех водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317090/
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