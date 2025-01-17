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В Джалал-Абаде задержан председатель адвокатуры, который передавал судьям взятки

Спецслужбы задержали председателя адвокатуры Джалал-Абадской области за посредничество во взятке, сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР. 

Сотрудниками ГКНБ установлен факт дачи взятки судьям судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Джалал-Абадского областного суда. Председатель территориальной адвокатуры Джалал-Абадской области М.А.М., используя доверительные отношения с судьями коллегии, выступил посредником в передаче взятки за вынесение неправосудного решения.

«Ранее Джалал-Абадский городской суд признал гражданина Кыргызской Республики Х.С.С. виновным в незаконном изготовлении и сбыте наркотиков в особо крупном размере, и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Но судьи областного суда Э.К.К., М.У.К. и К.М.М. переквалифицировали действия осужденного на менее тяжкое преступление с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на восемь лет и незаконно отсрочили исполнение приговора до достижения 14-летнего возраста его сына, который в другой стране находился на попечении у матери. Таким образом, осужденный Х.С.С. освободился из-под стражи и скрылся от правоохранительных органов. По факту возбуждено уголовное дело и задержаны трое судей Джалал-Абадской области», — говорится в сообщении.

13 января председатель адвокатуры Джалал-Абаской области задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР. В комитете отметили, что в 2012 году М.А.М. занимал должность судьи Джалал-Абадского областного суда и был привлечен к уголовной ответственности за то, что освободил из-под стражи приговоренного к пожизненному лишению свободы за организацию массовых беспорядков в 2010 году в городе Джалал-Абаде. Последний скрылся от правоохранительных органов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317086/
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