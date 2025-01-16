13:16
USD 87.45
EUR 90.04
RUB 0.85
Происшествия

В Аксыйском районе трое подростков подозреваются в избиении школьника

Милиция задержала троих подростков из-за массовой драки. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

По данным правоохранителей, 9 января в дежурную часть ОВД Аксы поступило заявление от гражданки С.К. Она сообщила, что 8 января в городе Кербене подросток по имени Нурсултан с группой других ребят избил ее 16-летнего сына Б.М.

11 января заявление зарегистрировано следственным отделом ОВД Аксы по статье 206 УК КР (грабеж). По факту возбудили уголовное дело.

В рамках расследования проведен осмотр пострадавшего и назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести нанесенных повреждений. 12 января 2025 года в качестве подозреваемых по делу задержали троих жителей города Кербена 16-18 лет.

Их поместили в изолятор временного содержания ОВД Аксы. Следственные действия продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316947/
просмотров: 374
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке мужчина ворвался в дом, избил хозяина и отобрал 580 тысяч сомов
В Кочкоре неизвестные избили арматурой супругов и забрали сейф с деньгами
Впустил в квартиру незнакомцев. В Кара-Балте парень пострадал от грабителей
В Аксыйском районе женщина скончалась в больнице после избиения мужем
Сотрудника аппарата Жогорку Кенеша избили после корпоратива. Возбуждено дело
В Бишкеке мужчина избил и ограбил прохожего
В Бишкеке мужчина подозревается в убийстве собутыльника
В Бишкеке мужчина избил женщину на глазах у прохожих
Проникла в дом к бывшей золовке и избила ее. Прокурор не дает возбудить дело
В Жогорку Кенеше интересуются, действительно ли в СИЗО и ИВС избивают людей
Популярные новости
Народного артиста&nbsp;КР оштрафовали за&nbsp;то, что вместо чайханы построил рынок Народного артиста КР оштрафовали за то, что вместо чайханы построил рынок
ГКНБ задержал начальника районной налоговой службы за&nbsp;взятку ГКНБ задержал начальника районной налоговой службы за взятку
В&nbsp;Бишкеке горит трехэтажный дом В Бишкеке горит трехэтажный дом
Член ОПГ вымогал у&nbsp;предпринимателя активы его компании. Задержаны двое Член ОПГ вымогал у предпринимателя активы его компании. Задержаны двое
Бизнес
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
Быстрее и&nbsp;надежнее: технологический лидер&nbsp;О! улучшает работу сети по&nbsp;всей стране Быстрее и надежнее: технологический лидер О! улучшает работу сети по всей стране
Оформить полис ОСАГО стало еще проще в&nbsp;MegaPay Оформить полис ОСАГО стало еще проще в MegaPay
16 января, четверг
13:15
Исхак Масалиев призывает не торопиться со сносом памятника Ленину в Бишкеке Исхак Масалиев призывает не торопиться со сносом памятн...
13:14
«Керемет Банк» прокомментировал введение санкций со стороны Минфина США
12:53
Платные парковки у всех зданий госорганов хочет организовать мэрия Бишкека
12:39
Онлайн-сервис для перерегистрации автотранспорта запускают в Кыргызстане
12:21
Надира Нарматова требует от Минюста ускорить ведение реестра НКО