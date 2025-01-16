В Аксыйском районе трое подростков подозреваются в избиении школьника

Милиция задержала троих подростков из-за массовой драки. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

По данным правоохранителей, 9 января в дежурную часть ОВД Аксы поступило заявление от гражданки С.К. Она сообщила, что 8 января в городе Кербене подросток по имени Нурсултан с группой других ребят избил ее 16-летнего сына Б.М.

11 января заявление зарегистрировано следственным отделом ОВД Аксы по статье 206 УК КР (грабеж). По факту возбудили уголовное дело.

В рамках расследования проведен осмотр пострадавшего и назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести нанесенных повреждений. 12 января 2025 года в качестве подозреваемых по делу задержали троих жителей города Кербена 16-18 лет.

Их поместили в изолятор временного содержания ОВД Аксы. Следственные действия продолжаются.