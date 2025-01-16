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Происшествия

Вышла из больницы и пропала. В Бишкеке разыскивают 50-летнюю женщину

В Бишкеке разыскивается без вести пропавшая 50-летняя Шолпан Токоева. Об этом 24.kg сообщили в поисковой группе активистов SOB.KG. 

15 января примерно в 7.21 она вышла из Национального центра фтизиатрии на улице Ахунбаева и не вернулась. Ее местонахождение не известно.

Женщина одета в длинную черную куртку с капюшоном, светлую шапку, кофту в полоску, штаны черного цвета, черные укороченные угги. Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения. Над губой имеется родинка, шрам на шее.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Шолпан Токоевой, просьба сообщить по телефонам: 996555230490, 996755074720.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316933/
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