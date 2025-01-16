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Происшествия

19-летняя девушка ножом ударила своего супруга в сердце в селе Беловодском

Оперативники Московского ОВД задержали подозреваемую в убийстве гражданского супруга. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области. 

16 января примерно в 01.15 в милицию поступило сообщение, что в одном из домов по улице Ленина села Беловодского происходит семейный скандал.

Факт зарегистрирован в ЖУИ ОВД Московского района. На место выехала следственно-оперативная группа.

По приезде правоохранители обнаружили труп мужчины. Установлено, что накануне, 15 января 28-летний К.Б. и его гражданская супруга 19-летняя Э.А. после работы распивали спиртное. Между ними произошла словесная перепалка, во время которой девушка взяла кухонный нож и ударила супруга в сердце. Мужчина скончался на месте. Возбуждено дело по статье «Убийство» УК КР.

19-летняя Э.А. задержана и водворена в ИВС. Назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316922/
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