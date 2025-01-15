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Происшествия

В Бишкеке мужчина ворвался в дом, избил хозяина и отобрал 580 тысяч сомов

Оперативники управления уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении разбоя, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.



1 января в УВД Первомайского района обратился 36-летний мужчина, который заявил о разбое. По его словам, в ночь на 1 января неизвестный проник в его дом, избил и отобрал 580 тысяч сомов, затем скрылся. Возбуждено дело по статье «Разбой» УК КР.

Оперативники УУР ГУВД задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 22-летний Р.М., которого водворили в ИВС ГУВД столицы. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316899/
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