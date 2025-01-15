Член ОПГ вымогал у предпринимателя активы его компании. Задержаны двое

Оперативники задержали двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

19 мая 2023 года в УВД Октябрьского района обратился предприниматель, который просил принять меры в отношении граждан Г.Р. и С.М., которые оказывали на него психологическое давление и, угрожая расправой, вымогали активы компании пострадавшего. По факту возбуждено дело по статье «Вымогательство» УК КР.

Оперативники УВД Октябрьского района задержали 35-летнего Г.Р. и 54-летнего С.М., которых водворили в ИВС ГУВД Бишкека. В милиции отметили, что один из них состоит на учете МВД как активный член ОПГ.

Кроме того, правоохранительные органы просят возможных пострадавших от рук злоумышленников и владеющих какой-либо информацией о них сообщить по номеру 0502777762 или 102.