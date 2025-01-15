Более 15 тонн наркотиков изъяли в КР в 2024 году. В СБНОН подвели итоги

На территории Кыргызстана в 2024 году всего изъято более 15 тонн наркотиков. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе СБНОН МВД КР.

По ее данным, в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подвели итоги деятельности за 2024 год.

В совещании по результатам оперативно-служебной деятельности приняли участие глава СБНОН Улан Султанов и заместитель министра внутренних дел КР Нурбек Абдиев.

«В 2024 году органами внутренних дел выявлено 1 тысяча 163 наркопреступления, из них 154 совершены в интернете. К уголовной ответственности привлечены 961 гражданин, среди них 17 несовершеннолетних лиц и 17 иностранных граждан. Из незаконного оборота изъято 15 тонн 106 килограммов 549 грамма наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», — говорится в сообщении.

Кроме того, в 2024 году ликвидировано 10 подпольных нарколабораторий, пресечена деятельность 98 преступных наркогрупп, задержано 12 граждан, находящихся в розыске за совершение наркопреступлений, и 16 членов организованных преступных наркогруппировок.

В 2024 году семь милиционеров привлечены к уголовной ответственности за наркокоррупцию. Всего выявлено 89 правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, по которым наложен штраф на сумму 1 миллион 115 тысяч сомов.

На совещании заместитель министра Нурбек Абдиев акцентировал внимание на выявлении наркопреступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в интернете и поставил ряд задач по пресечению контрабанды наркотиков афганского происхождения, выявлению и ликвидации нарколабораторий, выявлении членов организованных преступных наркогруппировок занимающихся незаконным оборотом наркотиков, выявлении организаторов интернет-магазинов занимающихся распространением синтетических наркотиков, а также усилении профилактической работы среди населения особенно среди молодежи.

По итогам совещания девять сотрудников СБНОН привлечены к дисциплинарной ответственности за низкие показатели в работе.