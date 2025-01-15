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Происшествия

Угрожая пистолетом, двое парней отобрали у мужчины телефон и вымогали деньги

Оперативники ОВД Аламединского района задержали двух 18-летних парней, подозреваемых в вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба главного управления внутренних дел Чуйской области.

14 января в ОВД района обратился 24-летний парень. Он просил принять меры в отношении неизвестных, которые в ночь на 4 января в селе Беш-Кунгей избили его, отобрали телефон и, угрожая ножом и пистолетом, вымогали 10 тысяч сомов. Правоохранители возбудили дело по статье «Вымогательство» УК КР.

В ночь на 15 января при получении денег задержаны двое 18-летних парней. При обыске у них обнаружены меченые деньги и пистолет. Их водворили в ИВС.

В ГУВД Чуйской области отметили, что, учитывая наличие признаков тяжкого состава преступления в действиях подозреваемых, следствием будет принято решение о переквалификации статьи уголовного дела на более тяжкую.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316850/
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