Угрожая пистолетом, двое парней отобрали у мужчины телефон и вымогали деньги

Оперативники ОВД Аламединского района задержали двух 18-летних парней, подозреваемых в вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба главного управления внутренних дел Чуйской области.

14 января в ОВД района обратился 24-летний парень. Он просил принять меры в отношении неизвестных, которые в ночь на 4 января в селе Беш-Кунгей избили его, отобрали телефон и, угрожая ножом и пистолетом, вымогали 10 тысяч сомов. Правоохранители возбудили дело по статье «Вымогательство» УК КР.

В ночь на 15 января при получении денег задержаны двое 18-летних парней. При обыске у них обнаружены меченые деньги и пистолет. Их водворили в ИВС.

В ГУВД Чуйской области отметили, что, учитывая наличие признаков тяжкого состава преступления в действиях подозреваемых, следствием будет принято решение о переквалификации статьи уголовного дела на более тяжкую.