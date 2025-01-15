В Оше выявили транзит товаров через Кыргызстан по поддельным документам

Сотрудники таможни «Ош» выявили факт использования поддельных документов при транзите товаров через Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы КР.

«На территорию МПТП «Достук» прибыл гражданин Узбекистана, который перевозил товар из Китая в Узбекистан через Кыргызстан. Согласно транзитной декларации, он вез самоклеющуюся бумагу, плиты, листы, пленку, фольгу, ленту, полосы и другие плоские формы из полимерных материалов. В ходе проверки документов выявлено наличие еще одной международной товаротранспортной накладной, содержащей поддельные печати Таможенной службы КР», — говорится в сообщении.

Факт нарушения таможенного законодательства зарегистрирован в журнале учета информации. Собранные материалы переданы в прокуратуру Ошской области.