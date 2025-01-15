12:57
USD 87.45
EUR 89.73
RUB 0.86
Происшествия

В Оше выявили транзит товаров через Кыргызстан по поддельным документам

Сотрудники таможни «Ош» выявили факт использования поддельных документов при транзите товаров через Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы КР.

«На территорию МПТП «Достук» прибыл гражданин Узбекистана, который перевозил товар из Китая в Узбекистан через Кыргызстан. Согласно транзитной декларации, он вез самоклеющуюся бумагу, плиты, листы, пленку, фольгу, ленту, полосы и другие плоские формы из полимерных материалов. В ходе проверки документов выявлено наличие еще одной международной товаротранспортной накладной, содержащей поддельные печати Таможенной службы КР», — говорится в сообщении.

Факт нарушения таможенного законодательства зарегистрирован в журнале учета информации. Собранные материалы переданы в прокуратуру Ошской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316828/
просмотров: 339
Версия для печати
Материалы по теме
Таможенная служба объявляет тендер на строительство здания для «Унаа»
Зачем в парке «Асанбай» открыли таможенную зону: объяснение мэрии Бишкека
Таможенников подозревают в умышленном уменьшении платежей на миллионы сомов
Таможенная служба Кыргызстана увеличила сбор платежей на 6 миллиардов сомов
В Кыргызстан хотели завезти часы известных брендов, указав заниженную стоимость
В Ошской области задержаны таможенники. Занимались вымогательством
Как дальнобойщику встать в электронную очередь на КПП «Кызыл-Кия»
Штат таможни, Финразведки и финансово-кредитного фонда увеличен
В конце ноября 2024 года на КПП «Кызыл-Кия» запустят систему электронной очереди
Система ЕАИС Таможенной службы не будет работать 6 ноября. Ее обновят
Популярные новости
Народного артиста&nbsp;КР оштрафовали за&nbsp;то, что вместо чайханы построил рынок Народного артиста КР оштрафовали за то, что вместо чайханы построил рынок
ГКНБ задержал начальника районной налоговой службы за&nbsp;взятку ГКНБ задержал начальника районной налоговой службы за взятку
В&nbsp;Бишкеке горит трехэтажный дом В Бишкеке горит трехэтажный дом
В&nbsp;Кыргызстане задержали вербовщиков, призывавших участвовать в&nbsp;войне в&nbsp;Украине В Кыргызстане задержали вербовщиков, призывавших участвовать в войне в Украине
Бизнес
Быстрее и&nbsp;надежнее: технологический лидер&nbsp;О! улучшает работу сети по&nbsp;всей стране Быстрее и надежнее: технологический лидер О! улучшает работу сети по всей стране
Оформить полис ОСАГО стало еще проще в&nbsp;MegaPay Оформить полис ОСАГО стало еще проще в MegaPay
Качество связи на&nbsp;высоте: MEGA модернизировала сеть в&nbsp;городах и&nbsp;селах&nbsp;КР Качество связи на высоте: MEGA модернизировала сеть в городах и селах КР
Сервис &laquo;Мой Дом&nbsp;&mdash; единая квитанция&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Сервис «Мой Дом — единая квитанция» теперь в MegaPay
15 января, среда
12:50
Ученые смогут предсказывать землетрясения заранее: апробация проходит в Бишкеке Ученые смогут предсказывать землетрясения заранее: апро...
12:37
Депутат предлагает рассмотреть вопрос строительства кольцевой дороги в Бишкеке
12:20
Экономика Центральной Азии растет в 1,4 раза быстрее мировой — ЕАБР
12:16
Быстрее и надежнее: технологический лидер О! улучшает работу сети по всей стране
12:10
В Оше выявили транзит товаров через Кыргызстан по поддельным документам