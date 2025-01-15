В Кочкоре неизвестные избили арматурой супругов и забрали сейф с деньгами

В Кочкорском районе Нарынской области неизвестные ворвались в дом, избили супружескую пару арматурой и забрали сейф с крупной суммой денег. Об этом 24.kg рассказали родственники пострадавших.

Инцидент произошел в ночь на 7 января в селе Дон Алыш. Неизвестные проникли в дом местного жителя и несколько раз ударили арматурой по головам спящих супругов. Затем вынесли сейф с крупной суммой. Жестоко избитую семейную пару нашли другие члены семьи, вызвали медиков и милицию.

Родственник пострадавших добавил, что оба получили серьезные травмы головы. 47-летнего мужа прооперировали, и он пришел в себя. Его 41-летняя супруга все еще в коме. Они находятся в бишкекской больнице. Известно, что глава семейства продал яков и вырученные деньги положил в сейф.

В УВД Нарынской области обещали представить информацию позже.