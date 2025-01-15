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Происшествия

В Стамбуле шесть граждан Узбекистана умерли от отравления поддельным алкоголем

В Турции произошло массовое отравление поддельным алкоголем со смертельным исходом. Генконсульство Узбекистана в Стамбуле сообщило, о гибели шестерых своих граждан (пять мужчин и одна женщина).

Им было по 35-40 лет. У всех остались несовершеннолетние дети.

По последним данным, 14 января после употребления поддельного алкоголя, купленного в районе Аксарай города Стамбул, в больницу попали 38 человек. В тот же день полиция задержала двух граждан Туркменистана Агазхана О. и Амангюля Д. Они производили алкоголь в квартире неподалеку. В ходе обысков изъяли 50 литров поддельного алкоголя, наркотики, лекарства и фальшивые документы.

В прокуратуре района Кючюкчекмедже началось следствие, задержанных обвинили в причинении смерти по неосторожности, подделке документов, производстве и продаже поддельного алкоголя.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316811/
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