Задержаны мужчины, покупавшие машины за фальшивую валюту

Спецслужбы задержали двух мужчин за распространение фальшивых денег, сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.

Чекисты получили информацию о том, что некие лица распространяют фальшивые деньги. Установлено, что они организовали бизнес по скупке-продаже авто, где расплачивались поддельной иностранной валютой. Оперативники госкомитета установили подозреваемых. Ими оказались граждане КР М.И.М. и С.К.Д., которых водворили в СИЗО ГКНБ.

Во время обыска в их домах изъято большое количество иностранной и местной валюты, которую направили на экспертизу. В настоящее время ГКНБ КР продолжает мероприятия по установлению иных лиц, причастных к вышеуказанной противоправной деятельности, а также определению источников происхождения поддельных купюр.