Нет состава преступления. Бывшего мэра Токмака оправдал Верховный суд

Бывший мэр города Токмака Урмат Самаев признан невиновным по вменяемой ему статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Об этом сообщили в Верховном суде.

«Постановлением Верховного суда от 13 января 2025 года приговоры Токмакского городского суда Чуйской области от 9 февраля 2024-го и судебной коллегии по уголовным делам и делам о правонарушениях Чуйского областного суда от 18 июля 2024 года в отношении С.У. О. изменены. Его оправдали за отсутствием в его деянии состава преступления», — отметили в суде.

Кроме того, за Урматом Самаевым признано право на реабилитацию. В остальной части судебные акты в отношении С.У.О. оставлены без изменения.

Напомним, мэра Токмака задержали 17 апреля 2023 года. По версии следствия, чиновник причастен к организации устойчивой коррупционной схемы в муниципальном предприятии «Токмок Жылуулук». В частности незаконных подключений к центральной теплотрассе частных домов города, от которых часть вырученных средств передавалась последнему.