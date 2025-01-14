Впустил в квартиру незнакомцев. В Кара-Балте парень пострадал от грабителей

В Кара-Балте правоохранители задержали троих парней, подозреваемых в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

12 января в ОВД Жайылского района обратился 20-летний парень, который просил принять меры в отношении троих неизвестных. По словам заявителя, в ночь на 10 января они постучались к нему в квартиру, представились соседями, затем ворвались в комнату, избили его и забрали драгоценности, телефон Samsung Galaxy J2 и 33 тысячи сомов.

Правоохранители возбудили дело по статье «Грабеж» УК КР. Оперативники установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались 24-летние С.И. и С.Р. и 21-летний К.Н. Всех задержанных водворили в ИВС.

Следствие продолжается.