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Происшествия

Впустил в квартиру незнакомцев. В Кара-Балте парень пострадал от грабителей

В Кара-Балте правоохранители задержали троих парней, подозреваемых в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области. 

12 января в ОВД Жайылского района обратился 20-летний парень, который просил принять меры в отношении троих неизвестных. По словам заявителя, в ночь на 10 января они постучались к нему в квартиру, представились соседями, затем ворвались в комнату, избили его и забрали драгоценности, телефон Samsung Galaxy J2 и 33 тысячи сомов.

Правоохранители возбудили дело по статье «Грабеж» УК КР. Оперативники установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались 24-летние С.И. и С.Р. и 21-летний К.Н. Всех задержанных водворили в ИВС.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316690/
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