Двух граждан Кыргызстана похитили в Москве и требовали у них деньги

Двух мужчин похитили в Москве с целью вымогательства крупной денежной суммы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, что двое граждан Кыргызстана находились в кафе у метро «Кузьминки» в ожидании знакомого. К ним подошли двое неизвестных с просьбой помочь толкнуть машину. Кыргызстанцы согласились и вышли на улицу.

Там они увидели группу мужчин, которые затолкали их в авто, забрали документы и телефоны и позже привезли их на место в Хорошево-Мневниках. Неизвестные стали требовать 190 тысяч рублей, избивали мужчин и угрожали им убийством, уточнил источник.

Когда они остались наедине с одним из похитителей, который заснул, мужчины написали записку с просьбой о помощи и выбросили ее в окно.

На квартиру прибыл наряд полиции. Задержаны трое граждан. Разбирательство продолжается.