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Сюжет: Семейное насилие

В Аксыйском районе женщина скончалась в больнице после избиения мужем

В Аксыйском районе женщина скончалась в больнице после избиения мужем. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Об инциденте в милицию сообщили медики. В ночь с 9 на 10 января в районную больницу на карете скорой помощи поступила 50-летняя женщина без сознания, все ее тело было в синяках.

Пострадавшей поставили диагноз «острое нарушение мозгового кровообращения». Следующим утром в 9.22 женщина скончалась.

В правоохранительные органы с заявлением обратился брат погибшей и попросил принять меры в отношении супруга женщины. Возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение тяжкого вреда здоровью».

Мужа задержали и водворили в ИВС.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316637/
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