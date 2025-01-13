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Происшествия

Более 40 пьяных водителей выявили за одну ночь в Бишкеке и Чуйской области

В минувшие выходные в Бишкеке и Чуйской области провели рейд на выявление пьяных водителей. За ночь автоинспекторы составили 41 протокол за управление авто в нетрезвом состоянии. Об этом 24.kg сообщил глава пресс-службы ГУОБДД МВД Байказы Айтикул уулу.

По его словам, среди нарушителей были и женщины.

Все авто водворены на штрафстоянки, а на водителей готовят документы, чтобы передать в суд, где их должны лишить водительского удостоверения.

Отмечается, что рейд по выявлению пьяных водителей будет длиться до конца января 2025 года. Байказы Айтикул уулу заметил, что особое внимание будет уделяться не только пьяным водителям, но и тем, кто использует подложные госномера. В этих рейдах будут участвовать и журналисты. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316631/
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