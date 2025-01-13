В Казахстане провели масштабную спецоперацию и задержали 35 наркодилеров

В Казахстане провели масштабную спецоперацию с участием финразведок Беларуси и России, в ходе которой закрыто три масштабных «наркошопа» и задержано 35 наркодилеров. Об этом сообщается в аккаунте Департамента полиции Алматы в Instagram.

Отмечается, что пресечена деятельность 1 тысячи 787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки, а также идентифицированы и заблокированы 1,2 тысячи попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

Эту информацию председатель Агентства по финансовому мониторингу РК Жанат Элиманов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву.

По данным полиции, в разных районах Алматы и области задержаны и арестованы девять участников преступной группы, которая занимается сбытом прекурсоров БК-4, являющихся основным компонентом синтетического наркотика.

В ходе санкционированных обысков по месту проживания задержанных обнаружены и изъяты объемные канистры с жидкостью, лабораторное оборудование для изготовления наркотических средств, контейнеры с порошкообразным веществом, а также предметы, похожие на оружие и боеприпасы. Установлены три локации, где хранился преступный товар. Всего в этих помещениях обнаружено и изъято 3 тонны 210 литров прекурсоров на 422 миллиона тенге.