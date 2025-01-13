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ГКНБ задержал начальника районной налоговой службы за взятку

Сотрудники ГКНБ задержали начальника отдела по работе с налогоплательщиками управления Налоговой службы по Базар-Коргонскому району Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Установлено, что мужчина обвиняется в получении взятки. Задержанный О.С.А. за ускорение процесса по получению справок об отсутствии/наличии налоговой задолженности на имущество и страховых взносов. Кроме того, за снижение налоговых отчислений и ставок индивидуальных предпринимателей он получал на систематической основе денежные средства.

С разрешения судебных органов незаконные действия О.С.А. зафиксированы на скрытую камеру, и 9 января задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия на предмет причастности других должностных лиц к данному преступлению.

Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316557/
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