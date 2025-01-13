В Бишкеке милиция задержала члена партии «Социал-демократы» Жанну Самышеву. Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер политорганизации Кадыр Атамбаев.

Фото из Facebook. В Бишкеке милиция задержала члена партии «Социал-демократы» Жанну Самышеву

По его словам, соратницу задержали в кафе «Тамара», оставив ее личные вещи, включая сумку, на месте.

«Такие действия в выходной день, без ожидания адвоката и с полным игнорированием процедур, ясно свидетельствуют о политическом давлении и намерении запугать нашего кандидата. Это не что иное, как демонстрация силы», — написал Кадыр Атамбаев.

По его данным, задержание провели сотрудники 10-й службы МВД, которая занимается борьбой с экстремизмом.

В правоохранительном ведомстве пока не прокомментировали инцидент.