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Происшествия

Пожары в Калифорнии. Число погибших в Лос-Анджелесе увеличилось до 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли в результате пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на власти округа.

Уточняется, что 11 человек погибли в зоне пожара «Итон», пять человек — на территории, пострадавшей от пожара «Палисейдс». Не менее 13 человек пропали без вести, сообщил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна.

Напомним, в округе с 7 января продолжаются несколько лесных пожаров, которые охватили территорию площадью около 15 тысяч гектар. По последним данным, огонь уничтожил более 12 тысяч зданий.

Роскосмос
Фото Роскосмос. Новые снимки со спутника «Ресурс-П», который запечатлел пожар и дым над Лос-Анджелесом

Роскосмос сегодня опубликовал новые снимки со спутника «Ресурс-П», который запечатлел пожар и дым над Лос-Анджелесом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316539/
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