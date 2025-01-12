В Пулково на запасные аэродромы ушли 33 самолета, еще 100 рейсов задержаны

На запасные аэродромы ушли 33 самолета, летевшие сегодня в петербургский аэропорт Пулково. Об этом сообщает Росавиация.

Уточняется, что аэропорт временно закрыт из-за снегопада. Пулково парализовал снежный циклон «Чарли».

Помимо этого, задержаны около 100 рейсов. Судя по сервису Flightradar, над Петербургом нет ни одного самолета.

В аэропорту ограничили доступ пассажиров в зону вылета внутренних рейсов. Из-за задержек рейсов пассажиров в аэропорту много, люди сидят на полу, им раздают воду.

Ограничения на прием и отправку воздушных судов введены для очистки взлетно-посадочных полос с раннего утра.

Снежный циклон «Чарли» накрыл Петербург накануне. По данным городской метеостанции Санкт-Петербурга, высота снежного покрова достигла 29 сантиметров.