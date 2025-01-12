Сотрудник ОВД Таласского района подозревается в вымогательстве взятки. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Уточняется, совместно со службой внутренних расследований МВД установлено, что участковый Дж.Т.А. вымогал деньги, чтобы прекратить проверку по факту семейного насилия. Его задержали после получения части суммы в размере 20 тысяч сомов.

Подозреваемый водворен в ИВС.

«Это первый случай в новом году после принятия законодательства об ужесточении мер ответственности за коррупционные проявления», — проинформировали в ГКНБ.