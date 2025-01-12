В Бишкеке женщина разбила окно в милицейской машине, ее задержали. Об этом сообщили в УВД Первомайского района.

Уточняется, 10 января на номер 102 поступило сообщение о том, что неизвестная женщина разбила стекло служебного автомобиля управления Патрульной службы милиции Nexia Ravon возле ночного клуба «Кипиш» на пересечении улиц Медерова и Абая.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. Женщина 1993 года рождения, которая, не подчиняясь законным требованиям представителей власти, оскорбила милиционеров и разбила стекло задней левой двери машины. Ее водворили в ИВС.

Расследование продолжается.