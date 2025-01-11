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В МВД прокомментировали задержание бывшего общественного помощника президента КР

В Молдове задержан гражданин Кыргызстана, находившийся в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщили в МВД.

По информации ведомства, Х.Х. (Хайдарали (Айдар) Халиков), 1965 года рождения, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере по статье 209 УК КР.

По данным следствия, Х.Х., будучи государственным служащим, завладел крупной суммой денег, обманув гражданку С.Д. Кроме того, он подозревается в совершении других аналогичных преступлений.

Вопрос об экстрадиции задержанного в Кыргызстан рассматривается Генеральной прокуратурой.

Напомним, ранее о задержании сообщала Генеральная инспекция по миграции при МВД РМ, также об этом писал журналист-расследователь Болот Темиров.

Добавим, Айдар Халиков был членом партии «Мекенчил». После событий 2020-го он получил статус общественного помощника главы государства. В 2024 году покинул КР и выступал с резкой критикой в адрес Садыра Жапарова и его окружения. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316494/
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