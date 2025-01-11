В Кыргызстане задержали вербовщиков, призывавших участвовать в войне в Украине

Сотрудники службы по борьбе с экстремизмом и незаконной миграцией ГУВД Чуйской области задержали человека, подозреваемого в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в ведомстве.

Так, 12 декабря 2024-го в ГУВД поступила информация о видеороликах, которые распространяли в интернете и социальных сетях, призывая граждан Кыргызстана участвовать в военных конфликтах в других странах.

По факту возбудили уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что видео размещено на YouTube-канале «Эл Уксун», который принадлежит гражданину М.А., 1986 года рождения. В ролике также присутствовал другой гражданин КР — К.А., 1998 года рождения, который участвовал в вооруженном конфликте между Украиной и Россией и вербовал людей для участия в войне в других государствах.

Судебная экспертиза подтвердила, что в словах этих людей содержатся призывы к наемничеству и вербовке граждан для участия в военных действиях.

После оперативных мероприятий сотрудники милиции установили местонахождение подозреваемого гражданина М.А., который задержан и помещен в изолятор временного содержания.

В ГУВД Чуйской области напомнили, что в Кыргызстане запрещено публиковать материалы, которые пропагандируют войну, насилие и жестокость, а также ненависть к другим народам и религиозным группам.

Следствие продолжается.